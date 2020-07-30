台南下營一雞場爆發H5N5亞型高病原性禽流感，5萬7872隻皇金雞被撲殺，台南市農業局動保處進行全場消毒。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南下營一雞場爆發H5N5亞型高病原性禽流感，5萬7872隻皇金雞被撲殺，台南市農業局動保處進行全場消毒。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市動保處27日接獲下營一雞場飼主通報場內雞隻異常死亡情形，防疫人員前往養雞場進行調查採樣，30日確診為H5N5亞型高病原性禽流感，立即依標準作業程序撲殺清場，共撲殺5萬7872隻皇金雞。

台南市農業局表示，下營是養禽的密集區域，為避免疫情散布，維護其他養禽場的安全，動保處已於撲殺作業完成後進行全場消毒，及全面鋪滿生石灰，除殺滅場內環境病原外，亦可避免鳥類進入場內以降低疫病傳播，並持續派遣消毒車針對禽場及其周邊環境及公共場所進行消毒。

農業局長謝耀清表示，高溫溼熱的環境易造成雞隻免疫力降低，全台最近陸續再有禽流感的零星案例發生，顯示環境中仍存在禽流感病毒，養禽業者應加強防範，避免病毒入侵家禽場造成損失。

農業局動保處並啟動禽流感案例場的周邊1公里監測採樣措施，早期篩檢潛在禽流感病毒，如監測有異常情形時，立即進行處理以防堵疫情發生，從疫病防堵及監控病毒雙管齊下，防止病毒傳播蔓延。

(中時 )