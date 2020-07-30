日本福島縣郡山市一家火鍋店30日上午發生爆炸，造成1死18傷。爆炸時引起強烈的巨響、爆風和震動，使出事的建築物徹底被摧毀，僅剩下鋼筋骨架，就連附近的商店、住家以及500公尺以外的道場等的玻璃、屋頂等都被震破、爆裂，威力之大讓附近居民餘悸猶存。

發生爆炸的是火鍋連鎖店「涮涮鍋溫野菜」的郡山新櫻通店，附近有許多餐飲店、住家、學校、銀行等都遭到波及。爆炸發生在日本時間早上8點55分左右，當警察與消防隊員趕到現場時，發現有一具遺體，包括附近居民等共18人受傷送醫，其中2人重傷。

東邦銀行的新櫻通分行正好位於爆炸現場的對面，是棟兩層樓高的建築。當時正準備開始營業，爆風將玻璃震破，還飛散到室內，造成10幾名行員中有2名被玻璃碎片射到出血，1樓的自動提款機也有2名客人遭到波及受傷。有女性行員向日媒表示，「突然一聲巨響後，天花板掉落，玻璃震破。不知道發生了什麼事？」。

福島銀行開成支行位於事故現場約100公尺處，受爆炸的衝擊，銀行出入口的自動門破裂，所幸當時沒有顧客在行內，但因停電關係，自動提款機已不能使用。

住在附近的男性說，「爆風把家裡的窗戶、紗窗都震破，嚇得跑到外面一看，那家店已經只剩下骨架了。突然一聲巨響，整個身體都搖晃了。感覺就像發生了震度4、5左右的地震！」

住在約400公尺外的70多歲女性說，「正想泡咖啡時，突然一聲巨響，玻璃窗都在搖，還以為是隕石墜落了！」在附近經營美容院的女性表示，「出去倒垃圾時聽到爆炸聲和民眾的慘叫聲，接著一陣濃煙竄起。嚇得全身發抖！」

消防單位指出，在店內發現有6支桶裝瓦斯，其中3支有瓦斯漏氣的現象，可能是爆炸的原因。警察表示，這家店因新冠肺炎疫情影響，從4月起歇業，歇業期間進行裝修，原本預定31日起開始營業，29日為了將瓦斯換成IH調理台曾在廚房增設了插頭。現在的死者是承包壁紙等內部裝潢工程的現場負責人。

(中時新聞網)