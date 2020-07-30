根據世界黃金協會（WGC）最新報告顯示，新冠肺炎疫情帶動避險需求，2020年上半年黃金ETF持有的黃金量升至新高水準，不過疫情仍造成全球黃金需求下降。

現貨金價30日盤中下跌0.79％，報每盎司1,955.27美元。紐約12月期金盤中下滑0.24％，報1,971.9美元。2020年迄今，金價累計大漲17％。

據WGC 30日公布，第二季全球黃金需求（包含投資、飾金、科技與央行採購）年減11％，至1,015.7公噸，令上半年的需求年減6％，降至2,076公噸。

報告指出，新冠肺炎為影響第二季金市最主要的原因，疫情「嚴重壓縮消費者需求，但為黃金投資提供支撐。」

2020年上半年黃金總投資需求（包含黃金ETF、金條和金幣），達到1,130.7公噸歷史新高水準，價值約600億美元。

WGC指出，新冠肺炎疫情來襲，全球央行與政府大砍利率和挹注巨額流動性，讓上半年黃金 ETF持有量增加734公噸，累計達3,621公噸紀錄。

在此同時，上半年金條和金幣投資需求卻降至11年新低水準，年減17％至396.7公噸。報告指出，許多國家第二季依舊實行封鎖令，抑制金條和金幣需求。

第二季飾金需求年減53％，降至251公噸的季度新低水準，讓上半年需求下滑46％至572公噸。WGC指出，上半年全球最大黃金消費國大陸的飾金需求年減52％，至152.2公噸，主要因為疫情對消費者的財力產生持久影響。

WGC表示，全球第二大黃金消費國印度國內金價升抵歷史新高水準，加上可支配所得下滑，印度2020年的黃金需求可能降至26年新低紀錄。

WGC在報告中指出，印度上半年黃金需求年減56％，降至165.6公噸。印度封城防疫將第二季黃金需求削減70％，至63.7公噸，創下逾十年新低紀錄。

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