台股多頭轉移陣地，高價股、最大權值股接連表態後，風向最新轉到法說會績優股，其中，外資對PCB族群指標的欣興（3037）、台郡（6269）目標價最高上看76.5與186元。

台郡30日股價於除息後進一步走低，暫呈貼息狀況，美系外資分析師認為，台郡股價最近節節走高，基於第二季財報與市場預期大致相符，缺乏大驚喜便容易觸發獲利了結。

摩根大通證券不改對台郡正面觀點，並將台郡推測合理股價升上186元，躍居市場最高，超過花旗環球的170、凱基投顧的165元。小摩更火力全開強調，空頭方仍計較台郡下半年在智慧機天線FPC領域缺乏表現，卻忽視台郡鎖定IT天線、執行了相當謹慎的發展計畫，這些產品未來毛利率潛力相當大，直言台郡才剛開始釋放一小部分潛力，現在並非獲利了結時候。

不僅如此，摩根大通建議旗下客戶，趁著台郡實現獲利龐大潛力，以及市場真正了解到台郡在5G裝置的戰略性地位之前，快點加碼台郡持股；國際資金30日買超573張。外資估算，台郡下半年獲利是上半年的三倍以上，2020年全年11.59元，較2019年大增三成，2021年繼續跳增至15.67元。

欣興股價在第二季財報公告後開高走低，反倒是在法說後演出大驚奇，終場大漲6.61％、收62.9元，五大外資對目標價新共識全超越70元，並以野村證券科技產業分析師李佳伶賦予的76.5元最高，這也是欣興歷來獲外資看好的最高價。外資單日買超欣興2.19萬張，居個股排行之冠。

李佳伶觀察到，欣興與台積電已在先進封裝所需載板上展開緊密合作，蘋果正是此合作關係中關鍵的策略客戶，此外，因欣興擁有多元客戶組成，且是ABF需求結構性成長的受惠對象，儘管面對美國對華為、海思半導體祭出禁令，受影響程度也微乎其微。

(工商 )