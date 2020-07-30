後疫情時代，製造業供應鏈數位轉型更殷，急需少量多樣生產，工研院研發公版「智慧機械雲平台」，今年將導入機械雲店中店，依產業和應用分類各種軟體，年底先上線百個APP，廠商可付費下載，明年還要掛上千個開發軟體，加速產業優化。

今日機械公會、電電公會也宣布結盟，讓兩會6000家會員廠商導入智慧機械雲平台，打造智慧製造完整供應鏈。

「智慧機械雲平台」是由工研院與資策會、精機中心、金屬中心等法人共同開發。經濟部技術處處長羅達生表示，國內設備業及製造業多屬中小企業，且以外銷為主，在邁向數位轉型時，往往面臨到系統整合、軟體開發能量不足問題。透過建立公版智慧雲端平台，可相互共享軟體，避免重複開發。

機械公會理事長柯拔希指出，機械雲就像是手機的「APP STORE」，手機若沒有APP加持，也只是一支打電話的手機，若能加上各種不同功能的機械業專用APP，依據廠商的需求下載，未來的應用無限可能。

未來廠商進入機械雲平台後，能直接瀏覽軟體介紹，並自行下載安裝。工研院智機科技中心執行長陳來勝說，台灣有很多小企業需要這些軟體，今年底前將有98個軟體上架，讓廠商付費下載，用作產線數位優化，明年軟體數還將衝到1000個。

平台更將參考百貨公司專櫃概念發展店中店，依產業和應用類別、軟體功能、開發者進行分類，讓機械、工具機、金屬加工、電子、射出機、紡織等業者，方便從各專區下載軟體，預計2年內委外正式營運。

工研院副院長張培仁表示，未來將智慧機械雲推到台灣產業，結合各領域專家撰寫APP上架，解決台灣製造業生產相關問題，補足智慧機械情境最重要的一環。

(中時 )