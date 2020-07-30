前總統李登輝今晚病逝，蔡英文總統表示，稍早，她已經和李前總統的家屬通過電話，代表全國人民，表達最深切的哀悼之意。並要求政府部門提供最高規格的協助。李與世長辭，代表著台灣人走過了一段重重考驗的歷史，即將翻開迎向世界的新頁。

蔡英文在臉書表示，我們敬重的李登輝前總統，今晚於台北榮民總醫院逝世。稍早，她已經和李前總統的家屬通過電話，以國家元首的身分，代表全國人民，表達最深切的哀悼之意。同時，她也已經要求政府部門，務必針對後續事宜，提供最高規格的協助。

她說，李前總統是時代的開創者。他年輕時曾兩度負笈海外，學習新知，並將專業貢獻給故鄉。民主運動風起雲湧的年代，他領導國家，在威權反撲和民主理想之間，帶領台灣走過寧靜革命，讓台灣成為台灣人的台灣。

蔡英文指出，90年代，她曾經和李前總統共事，「他對民主化理想的堅持，以及對國家主權的堅定態度，讓我印象深刻」。後來，她有幸擔任總統，親身感受領導國家面臨的諸多挑戰，和做決策時必須面對的艱難處境，也才能體會到，這位民主前輩當年在重重挑戰中，帶領台灣走向民主，是帶著多麼堅決的意志。

她說，有時她會向李前總統請益，「他總能秉持長者的風範，和我分享各種他從閱讀中得到的新知，鼓勵我在做決策時，保持一顆謙卑勇敢的智慧之心」。

李前總統並不忌諱談論生死，蔡英文認為，這是因為意識到死亡的存在，才會思考活著的意義，他總是能夠開朗的面對人生必然的結局。「誠實自然」是他最喜歡的座右銘，這一生，他篤信力行，努力實踐。「他是時代的開創者，是領導台灣前進的人，也是令人敬重的長者與前輩」。

蔡英文指出，李前總統九十八年的人生，經歷許多歷史的轉折。今天他與世長辭，也代表著台灣人走過了一段重重考驗的歷史，即將翻開迎向世界的新頁。

她說，李前總統雖然離世，但他把民主和自由留給台灣，這樣的精神，將會引領新時代的台灣人，勇敢面對下一階段的考驗，追求「生為台灣人的幸福」。「願李前總統安息，也請家屬節哀」。

(中時 )