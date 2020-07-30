富邦悍將新進捕手張進德再度成為富邦得分的「號角手」！今（30）日富邦與統一獅交戰的4局上，張進德率先打出安打，帶起隊友攻擊拿下超前分，張進德連續3場雙安打，終場富邦5比3打敗統一獅，中止對戰2連敗。

今天的富邦與統一之戰，獅隊派出老將潘威倫與富邦洋投羅力交手，兩人曾經3度對決，羅力全部奪勝，潘威倫吞下2敗，今天潘威倫投了5局被打6安打、失4分吞敗；中繼投手施子謙投1局無失分、中止跨季連續12場被全壘打的紀錄。

本季對戰獅隊吞下1敗的羅力，今天終於報仇成功，他主投7局被打6安打、失3分，有效壓低獅隊搶分能力，最後拿到勝投與單場MVP，延續他與潘威倫的對決優勢。

今天富邦新捕手張進德再度出賽，雖然沒有與獅隊的親弟弟張偉聖交戰，不過，張進德4打數3安打、1保送，跑回2分，爭取高上壘率，他也在4局上率先揮出安打帶起富邦的得分攻勢，讓富邦得分一舉超越獅隊。

比賽在1局上，富邦馬上有得分攻勢，張進德安打上壘、從初戰起連3場安打，隨後高國輝補上1發全壘打，富邦拿下2分；不過，1局下，統一獅也展開反撲，先是林安可貢獻1打點安打，之後潘武雄轟出2分彈，獅隊3比2超前富邦。

4局上，富邦張進德又安打了，帶動隊友攻擊，隊友高國輝再敲安，隨後林益全擊出右外野安打，帶有2分打點，富邦4比3逆轉獅隊。

之後富邦攻勢不斷，可惜安打串連不足、得分困難，直到8局上，高國麟打出二壘打，再靠李宗賢送回本壘得分，富邦5比3拉大領先比數。

(中時 )