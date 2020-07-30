因應新冠肺炎疫情大流行，今年大聯盟做了許多賽制的修改，例如延長賽「突破僵局制」，目前又打算進一步更改雙重賽的規定，每場只打7局或者日場打9局、晚場打7局，以縮短比賽時間，最快將在周日決定要不要更改。

昨天印地安人、白襪隊進行本季首次雙重賽，球員工會主席克拉克打電話給大聯盟副主席哈倫，表示他們會考慮縮短雙重賽的時間。目前大聯盟和工會正在調查各球團老闆與總教練的意見，詢問是否同意縮短雙重賽的局數。

費城人隊球團總經理克倫塔克表示，這次很可能會通過雙重賽只打7局。費城人、藍鳥隊雙重賽將在台灣時間周日開打，費城人隊停賽5天後準備恢復比賽。停賽原因則是先前曾與馬林魚隊3連戰，後來馬林魚有18人確診新冠肺炎，費城人緊急停賽並接受檢測，所幸並沒有球員或職員被感染。

事實上，小聯盟的比賽允許雙重賽每場只打7局，NCAA大學棒球則是打7局或9局皆可，不過大聯盟並無前例。也有教練、球員持反對態度，認為這樣就不像棒球賽了，例如天使隊總教練麥登就覺得沒有必要修改現行規定。

(中時 )