前總統李登輝2月8日進食時嗆咳住進北榮，9天後就陷入昏迷，但只要播出曾孫女的錄音、錄影檔，他仍會有反應，眼睛甚至會隨畫面移動，7月23日最後一次感染肺炎後陷入昏迷，今天過世。

台北榮民總醫院今天晚間發布新聞稿指出，李登輝2月8日晚間在家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難，緊急送北榮發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，2月17日突發性心因性休克，緊急進行CPR急救後使用呼吸器。

李登輝有多重慢性疾病、抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，歷經174天住院治療，今天晚間7時24分與世長辭。

北榮醫療團隊今天晚間8時40分召開記者會說明李登輝住院174天以來的病情，醫療團隊副召集人、重症醫學部主任林永煬表示，為了治療李登輝，北榮組成20至30人的跨科別團隊，隨時都在召開團隊會議，和家屬達成治療共識。

「李登輝是生命的勇士，也是生命奉獻者。」林永煬說，李登輝將生命最後的5個多月託付給北榮的這段期間，不僅呈現各種休克、疾病狀態，另有糖尿病、高血壓、冠狀動脈疾病、小中風等慢性病纏身，用藥必須經過層層討論確認無害，一次次考驗醫療團隊，醫療團隊也一次次克服挑戰，穩定病情，無奈李登輝高齡98歲，加上7月23日感染肺炎合併敗血性休克後，便陷入昏迷。

林永煬指出，由於後續出現多重器官衰竭，讓醫療團隊和家屬在醫療之外，也不得不思考生命的意義，「不只是擁有而是如何放手。」透過適度安寧緩和醫療，給予更多醫病關懷。

林永煬表示，透過重症醫療照顧、醫病共享決策過程，找到生命價值真諦，在這段過程中也感受到李前總統和家屬之間親密的親情，即便李登輝身體狀況已相當耗弱，甚至幾度陷入昏迷，只要聽到曾孫女的錄影帶聲音或看到曾孫女照片，仍會有反應，眼睛甚至會盯著畫面轉動，令醫護動容，給醫護及健康工作者上了完整一課。

照顧李登輝長達18年的北榮顧問陳雲亮說，李登輝2003年起在北榮接受醫療照顧，對北榮很信任，他很榮幸能照顧李登輝18年，也很驕傲能照顧到最後一刻，北榮團隊已盡了最大的醫療責任。（編輯：陳政偉）1090730

(中央社)