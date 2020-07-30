前總統李登輝今晚病逝，英國外交部表示，對於李登輝的逝世感到哀痛。

英國在台辦事處今晚在官方臉書發文：「李登輝對台灣從1980年代戒嚴過渡到1996年完全民主化過程扮演了重要的角色。李博士對現今台灣人民能享有充滿活力的民主社會之重大影響值得受到讚揚。」

(中時 )