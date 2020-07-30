前總統李登輝30日晚間逝世，新竹市長林智堅在臉書發文表示，李登輝前總統讓我們擁有得來不易的民主自由，他挺身而出為這塊土地奉獻自己的精神，也是留給台灣最大的遺產。

林智堅在臉書撰文指出，李登輝前總統走過日治、戒嚴，見證過台灣最辛苦的一段路，也在那個風雨飄搖的時代，堅定地為台灣的民主指引方向。讓台灣結束戒嚴獨裁，完成民主改革的第一步，也讓我們能夠擁有得來不易的民主與自由。

林智堅指出，李前總統是第一位建立「台灣主體性」的國家領袖。他一生的理想就是希望台灣能從外來統治的桎梏中解放出來，邁向自由的國度，並將昔日「生為台灣人的悲哀」轉換為「身為台灣人的幸福」。是這樣的精神，讓台灣人真正成為這片土地的主人。

林智堅提及，每個時代都有各自要面對的問題，以及必須承擔的責任。但不變的是，總會有人在艱困的時刻挺身而出，將自己的一生貢獻給這片土地。這是台灣人的精神，也是李前總統留給我們最大的遺產。我們感念李前總統的同時，也深深期許在台灣邁向自由國度的路上，我們都能成為承先啟後的角色，為台灣努力，以身為台灣人為榮。

(中時 )