威力彩日前開出31億多的頭獎，據傳是由某銀行員工集資包牌中獎，且網路上更有人爆料，該銀行確實有部門集體離職，引發社會議論。有一名網友在PTT上則好奇詢問，如果各位中了2億威力彩也會馬上離職嗎？沒想到竟有不少網友反駁。

威力彩日前開出31.7億頭獎，其中一注落在大安區，PTT上瘋傳大安區的得主是台新銀行法金部門的10名員工集資，分下來每位員工可獲得1.5億，且該部門員工集體離職，雖然台新銀行否認，但有網友就好奇，如果真的中了，大家真的會馬上離職嗎？他也列出3種選項詢問大家。

原PO提出3個選項，「發現中獎後隔天直接不上班」、「再上一天班」以及「再做一個月」，文章一出，立刻引起大批網友的討論，意外的是，有不少人都坦言，「不會馬上（離職）」、「照樣去上班 但是被老闆罵一定都覺得無所謂」、「還是會先做一陣子吧」。

(中時新聞網)