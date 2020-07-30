「台中米娜」近日登上熱搜，她在台中IKEA、三井OUTLET等賣場，全裸拍攝一系列照片，之後上傳到Twitter，還邀請喜歡的粉絲可以匯款贊助，「台中米娜」在照片中標註「賣場露出」、「暴露狂」、「想…裸體在客廳看電視」等暗示字語引發熱議，警方也依據賣場監視器，找到「台中米娜」還有攝影師。

雖然事發後，「台中米娜」已經Twitter關閉帳號，但由於在賣場拍攝裸露照片，不僅觸妨害風化罪，恐面臨最重2年以下有期徒刑；協助拍攝、散布者則觸犯法條、及刑責，為涉嫌刑法第234、235妨害風化罪之公然猥褻罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

今（30）日晚間，警方根據賣場監視器拍到的車牌號碼，找到「台中米娜」還有掌鏡人張姓廚師，兩人經傳喚到案說明，大約在8點27分時離開派出所，「台中米娜」穿全身黑，用連帽外套遮住頭部，一看到記者還有攝影機，一句話也沒說馬上拔腿奔跑，期間還差點跌倒，最後迅速跳上計程車離開。

「台中米娜」見媒體拔腿狂奔(圖/民眾提供)

(中時新聞網)