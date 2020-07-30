樂團「告五人」入圍本屆金曲獎最佳新人、樂團等4大獎，近來舉行直播節目「黑畫面之旅」，每周一次在IG直播聊近況、彈唱歌曲，近來黑畫面之旅來到第二季，直到金曲獎之前，將連續直播11周節目，最新一期吿五人展開「睡衣派對」主題，3人穿著睡衣沉浸在最舒服的時刻，輕鬆和歌迷分享生活，也透露歌迷最期待的新專輯內容，雲安甚至差點說溜嘴，透露新專輯的曲目。

正值暑假，告五人也聊起「家有一老、如有一寶」的主題，依據告五人的經驗，暑假就是「回爺爺奶奶家，把他們所有的食物吃光光」的愜意日子！雲安的阿嬤手藝了得，特別是乳酪蛋糕堪稱極品，告五人直播時是晚上10點左右，雲安爆料：「我阿嬤就在剛剛，烤了一批乳酪蛋糕！」犬青說：「但她似乎忘了我們8點過後不吃東西。」雲安笑說，金曲獎10月即將到來，「阿嬤一定覺得我們去走紅毯時要胖胖的，比較有福像感覺才會得獎，我覺得太可愛了！」

(中時 )