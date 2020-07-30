前總統李登輝晚間因病去世，立法院副院長蔡其昌表示，李前總統被喻為「民主先生」，12年總統任內終結萬年國會、回歸民主憲政、建立政黨政治，對國家發展有具體深遠貢獻。

「永別了，我最敬愛的李登輝總統！」蔡其昌晚間在臉書po文說，李登輝前總統擔任12年總統任內，終結萬年國會、回歸民主憲政、建立政黨政治、撫平歷史傷痕、建立生命共同體觀念、暢導自由經濟促使臺灣產業成功轉型，對國家發展有具體深遠貢獻，是中興大學校友與同學們典範。

蔡其昌指出，他擔任中興大學校友總會理事長，想起興大為推崇的李前總統卓越之成就，表彰他對台灣政治與經濟、社會的傑出貢獻，曾特別頒授名譽管理學博士學位予李前總統。

蔡其昌表示，李前總統與中興大學的淵源可回溯至50多年前，1957年興大成立農業經濟研究所時，李前總統時任農復會農業經濟組技正，就義務從台北來台中授課，以培育專業領域人才，因此與興大結下深厚情緣。

(中時 )