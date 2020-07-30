前總統李登輝敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日19時24分與世長辭，享耆壽98歲；總統府將在台北賓館設置靈堂，供民眾哀悼追思。
總統府表示，台北榮總將不會設置靈堂，由總統府安排，在台北賓館設置處所供民眾哀悼追思。
李登輝前總統辭世，蔡總統表達最深哀悼與不捨，指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜。
總統府秘書長蘇嘉全30日晚間表示，政府會成立國喪委員會，在家屬同意下，由總統府主持，內政部協助執行。
(中時 )
前總統李登輝敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日19時24分與世長辭，享耆壽98歲；總統府將在台北賓館設置靈堂，供民眾哀悼追思。
總統府表示，台北榮總將不會設置靈堂，由總統府安排，在台北賓館設置處所供民眾哀悼追思。
李登輝前總統辭世，蔡總統表達最深哀悼與不捨，指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜。
總統府秘書長蘇嘉全30日晚間表示，政府會成立國喪委員會，在家屬同意下，由總統府主持，內政部協助執行。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。