前總統李登輝敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日19時24分與世長辭，享耆壽98歲；總統府將在台北賓館設置靈堂，供民眾哀悼追思。

總統府表示，台北榮總將不會設置靈堂，由總統府安排，在台北賓館設置處所供民眾哀悼追思。

李登輝前總統辭世，蔡總統表達最深哀悼與不捨，指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜。

總統府秘書長蘇嘉全30日晚間表示，政府會成立國喪委員會，在家屬同意下，由總統府主持，內政部協助執行。

(中時 )