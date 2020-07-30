前總統李登輝於7月30日晚間7時24分，因敗血性休克及多重器官衰竭，病逝於台北榮民總醫院。

台中市長盧秀燕指出，李登輝先生是中華民國首任全面直選的總統，他的一句「民之所欲、長在我心」，更被許多從政者奉為圭臬，悼念李前總統。

(中時 )