頭份2020夏日藝文展演活動，7月31日起登場。（頭份市公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣頭份藝術館今夏將化身氣球侏儸紀世界，市長羅雪珠今日（30日）宣布藝文展演活動將於7月31日開跑，其中以藝術館的「氣球侏儸紀」最吸睛，有雷龍、三角龍、翼龍、迅猛龍及暴龍等造型氣球展覽，生動又逼真的創作，等著親子共遊欣賞，呼應今年主題「跟著頭份趣冒險」。

頭份市長羅雪珠30日啟動頭份2020夏日藝文展演活動，7月31日至8月20日上午9點至下午4點，在頭份藝術館舉辦氣球侏儸紀主題的創作展，規畫5大恐龍大型氣球裝置藝術展區；另在8月1日晚間7點邀請「好玩的劇團」在頭份中山堂，以戲劇互動方式帶給小朋友歡樂的暑假體驗。

頭份市公所表示，此次的氣球展覽可透過展區內各個恐龍的介紹，讓小朋友更認識恐龍家族，另設置拍照體驗區讓民眾盡情與恐龍合影留念，充滿寓教於樂意義。除了氣球侏儸紀外，台灣優秀劇團「好玩的劇團」帶來的戲劇表演「宇宙馬戲團」也很精彩。

頭份市公所說明，好玩的劇團將結合雜耍特技及兒童戲劇使表演充滿驚奇，讓孩童從表演中學習；此次的節目「宇宙馬戲團」是講訴尋寶及打敗惡勢力的冒險故事，再搭配雜耍特技，可讓孩童學習合作互助的重要，並學會愛惜周遭的事物，歡迎民眾參加。

(中時 )