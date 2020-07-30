李登輝前總統逝世，高雄巿議員陳致中致哀，在群組貼出他與父親陳水扁跟李登輝兩位總統的合照，並hashtag感謝台灣之父，永遠的李前總統。

陳致中說，李前總統的逝世，我深感哀悼。感謝李前總統過去為台灣的努力，我們都會懷念您的。

我們心中永遠的台灣之父，李登輝總統。

(中時 )