前總統李登輝今（30日）晚間7時24分，因敗血性休克及多重器官衰竭，病逝於台北榮總，享耆壽98歲。被美國《時代》雜誌稱為「民主先生」的他，回顧一生，其獨子李憲文的英年早逝，是他心中永遠的痛。

享盡榮寵和權力於一身的李登輝，1949年和曾文惠結為連理，兩人婚後育有一子二女，然而曾赴日本短期深造，回台後當過記者的獨子李憲文，年紀輕輕就因罹患鼻咽癌，1982年3月病逝於台大醫院，年僅32歲，留下遺孀張月雲和年僅8個月大，小名「巧巧」的愛女李坤儀。

李登輝1978年出任台北市長時，與長女李安娜（左起）、獨子李憲文、妻曾文惠及次女李安妮合影。（本報資料照片）

當時才剛從台北市長轉任台灣省主席不久的李登輝，正一步步攀上權力高峰，不料獨子的驟逝讓李登輝夫婦大受打擊。

據悉，李憲文癌逝當天，醫院推來了金屬病床，準備將李憲文遺體推往太平間，但李登輝擔心李憲文躺在停屍台上會冷，突然一把抱起愛子的遺體，走向太平間，陪他走完人生最後這段里程。

面對愛子離世，李登輝夫婦白髮人送黑髮人，心痛難忍，最後兩人將所有的愛都轉移到巧巧身上，對其疼愛有加，這30多年來李登輝「父代子職」，將孫女撫養成人，並看著她嫁做人婦。他還曾透露，戒菸、戒酒，都是為了巧巧，足見他對孫女的疼愛。

李坤儀（中）與凱渥香港分公司總經理趙贊凱（左二）大婚照。（本報系資料照片／陳怡誠攝）

(中時新聞網)