前總統李登輝歷經174天住院治療，於今天晚間辭世，享耆壽98歲。資深媒體人趙少康爆料，李登輝敬酒時看到阿扁時的第一個反應，高興說：「扁啊，乾啦」。

趙少康在《李登輝逝世-少康戰情室特別報導》節目中爆料，李登輝逐桌敬酒時，看見陳水扁高興地說「扁啊，乾啦」。突然回頭看到趙少康還直言「趙委員，你為什麼罵我不民主」。李登輝走了以後，陳水扁跟趙說「少康兄，他很介意你罵他。」趙少康認為，李登輝很在乎人家講他不民主，從這邊可以看出來。但是他做的很多事情，就是不民主。

趙少康指出，從國民黨十三全黨主席選舉，李登輝就是不願意用投票表決，非要起立表決。就可以看出，「只要關係我的事情，都沒關係。立法院的閣揆同意權，要拿就拿掉」。修憲修得把總統變得全世界最偉大的，沒有一個人權力比總統大，美國總統都沒有我們總統權力大，也沒有人能夠制衡他，也不用到國會去報告、也不受國會任何的監督。任命重要部會首長、大使、將軍，也不需要到國會聽證，通通不用，總統愛幹什麼就幹什麼，這就是李登輝搞出來的，這叫民主嗎？

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(中時新聞網)