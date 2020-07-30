因喝奶嗆到住院的前總統李登輝，至今已住院174天，但在北榮醫療團隊的搶救下，今天仍然傳出壞消息，台北榮總今晚宣布，李前總統已於7點24分病逝，死因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，享耆壽98歲。

對此，台北市議員王世堅在臉書上表示哀悼，指出李前總統曾說過，不要用先來後到台灣的年代，當作是不是台灣人的判斷標準。新時代台灣人的定義標準很明確，就是愛台灣這塊土地的人、以台灣為優先的人、認同民主台灣價值的人，就是新時代的台灣人，未來要能夠以台灣之名而「存在」，才是唯一重點。

而這將「生為台灣人的悲哀」轉換為「生為台灣人的幸福」，是李登輝前總統的人生目標！王世堅表示，李登輝為了要讓台灣成為一個偉大的國家，在世界舞台奉獻付出，他願意跟大家繼續奮鬥。

雖然李登輝前總統已燃燒完他的一生，無法再陪我們一起繼續奮鬥下去；王世堅表示，為了要讓台灣成為一個偉大的國家，我們一定要繼續努力！

(中時新聞網)