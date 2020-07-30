哀悼！台灣第一位民選總統李登輝，30日晚間7點多病逝於台北榮總醫院，逝世消息經榮總院方發出聲明稿證實，並由媒體報導披露後，彰化縣3位民進黨籍立法委員，今晚8點半左右紛紛在臉書貼文，表達哀悼追思之意。
立委黃秀芳粉專貼文指，「哀悼！前總統李登輝享耆壽98歲。歷經日本統治、中國國民黨一黨專制、民進黨取得政權，在台灣民主化過程中從威權走向自由最大影響者，今晚在人生舞台下台一鞠躬！一路好走。」稱許李登輝對台灣民主政治的貢獻。
而立委陳素月、陳秀寶的粉專也接續貼文，陳素月貼文稱呼李為「民主先生」，並感謝李前總統對台灣的奉獻，我們會持續守護台灣、繼續堅持民主的道路！陳秀寶則指「李前總統以臺灣主體意識，帶領大家以和平方式從威權走向民主，為臺灣民主化重要的推手。謝謝您對臺灣的付出與貢獻！接下來的民主道路，我們會努力繼續走下去。」
另外，民進黨彰化縣黨部主委、前彰化市長邱建富，也在粉專貼文表示「在台灣的民主進程史上，李前總統是功不可沒的重要推手，在這塊土地上，處處有他為台灣民主打拼的足跡，願安息。」民進黨籍埔心鄉長張乘瑜，也轉貼陳素月粉專貼文向李登輝致敬，並表達哀悼之意。
(中時 )
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