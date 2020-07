英國人氣歌手杜娃黎波(Dua Lipa)日前在臉書、IG上曬出台灣知名冰品「小美焙炒黑糖珍奶雪糕」,讓台灣的美食一舉躍上國際,不少網友也都嗨翻並在底下留言,這來自台灣,而小美冰淇淋也在底下留言回應了!

杜娃黎波日前在個人社群網站上PO出一連串的照片,並留言「sumfing sweet」,沒想到其中一張照片竟是台灣民眾都熟悉的小美黑糖珍奶冰棒,這一幕讓大批網友都興奮的轉發、留言。

杜娃黎波曬出黑糖珍奶雪糕。(摘自臉書DuaLipa)

而小美冰淇淋官方臉書得知消息後,也在杜娃黎波臉書該張照片底下留言,「很開心你喜歡,歡迎來台灣,我們會招待妳更多美味的甜品,愛你(So excited you like it.Welcome to Taiwan. We are more than happy to treat you more yummy sweets.Love you~)」。

小美官方回應。(摘自臉書)

杜娃黎波為世界知名的人氣歌手,光是臉書就有超過500萬的粉絲、IG也有多達4934萬粉絲追蹤,過去還曾獲得葛萊美獎最佳新人、全英音樂獎最佳英國女歌手等殊榮。

(中時新聞網)