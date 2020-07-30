遠航掏空案震撼金融業高層人事，第一金董事長廖燦昌遭北檢起訴、中箭落馬後，金中午主動向財政部請辭並獲准；金管會銀行局長莊琇媛表示，廖燦昌已經請辭，就不會再祭出「解職處份」，不過，仍會檢視是否有不誠信、不正當的事實，並研議是否要做「其他必要處置」。

根據規定，金管會對金融人士祭出「解職處份」，其效力是5年內不得在金融圈任職，最有名的案例是前兆豐銀董事長蔡友才，由於遭金管會解職，去年被最高行政法院撤銷該處份，金管會對「非現職者」的最重處分，傾向不再使用「解職處分」。

莊琇媛解釋，廖燦昌已經不在董事長職務了，不論檢調的說法成立與否，他對「危害金融機構健全經營」的威脅已經不存在了，對於已經離職的人，金管會不再以解職來處分。

廖燦昌閃辭，第一金董座該由誰來接任？ 莊琇媛表示，公股人事處理權，尊重財政部的決定。

不過，莊琇媛也根據銀行法第61條之1規定表示，金管會將研議是否祭出「其他必要處置」，若處置成立，其命令在一定期間內仍不得回金融業。

(中時 )