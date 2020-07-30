宏碁旗下酷碁科技（GTI）繼先前推出兩代智慧佛珠、及與梵諦岡合作的智慧玫瑰念珠後，30日再端出新一款人文信仰＋科技跨界整合的智慧穿戴裝置「易付十字架一卡通手鍊」，也是酷碁針對台灣天主教市場推出的首款新品。

宏碁共同營運長暨酷碁董事長高樹國表示，酷碁兩年前分切出獨立業務以來，除了持續推出電腦周邊產品，也端出大如電競座艙、小如智慧佛珠，及去年與梵諦岡合作、為解決天主教徒頌經痛點的智慧玫瑰念珠等創新產品，都獲得不錯的迴響。

在持續了解不同目標客群的需求下，發現支付是隨身裝置產品一項很重要、被需要的功能，也促成此回端出結合了信仰、時尚、支付及酷碁的科技技術能力研發的新品，未來酷碁也將投入與更多不同領域夥伴、做更多跨界的合作。

此回與天主教全國宗座傳信善會合作的易付十字架一卡通手鍊，預計首發1萬條、予捐獻新台幣1,280元的捐款者，善款將協助善會以教宗方濟各之名、持續深耕於台灣的兒童教育與醫療，尤投入對偏鄉學童與弱勢家庭的服務。

身為天主教教友的前副總統暨中央研究院院士陳建仁表示，今年這波疫情大幅加速了推動數位化的進程，透過科技、幫助人們能有更好的生活，而信仰與科技的結合能創造很多美好的事，許多科學家的發明多來自天主的賞賜、宗教的力量，能應用在對人類有義的事物上也能更顯價值。

來自剛果、在台服務長達31年的天主教全國宗座傳信善會主任神父高福南表示，善會致力關注台灣偏鄉孩童與弱勢家庭，藉由天主教友們虔誠的信仰，以愛的服務進行福傳，但今年因為疫情導致教友無法上教堂參與彌撒，而線上祈禱的形式改變則提供信仰與心靈結合帶來的新力量。透過與酷碁合作研發的易付十字架一卡通手鍊，希望能有助其接觸到教外朋友、開啟更多人認識天主的機會，也號召教友實踐愛的生活，提醒每個人的行為都與世界緊緊相連。

與宏碁長期合作的一卡通總經理程子箴指出，一卡通近3年來從電子票證服務跨向電子支付事業，並致力於推動、提供全方位的支付服務，過程中並聚焦生活和創新兩大主軸，希望能讓使用者更方便的使用、同時擴展更多的通路。

易付十字架一卡通手鍊可於全台各式大眾運輸及四大超商、全聯福利中心、美聯社、中油、餐飲百貨等超過2萬處商家支付使用，減輕攜帶現金及找零的不便、同時節省並加速付款流程，為使用者帶來更便利的生活。

(工商 )