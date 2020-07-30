受到新冠肺炎疫情延燒影響，歐洲車廠業績表現淒慘。德國福斯集團（Volkswagen）第二季淨損達16.1億歐元，並宣佈調降2019年全年股利。法國車商雷諾（Renault）今年上半年淨損72.9億歐元，預估疫情導致同期營收銳減80億歐元。

福斯30日公布第二季（6月30日止）財報顯示，上季淨損達16.1億歐元，遠不如去年同期淨利39.6億歐元，但優於市場預期的淨損17.5億歐元。上季營收410.8億歐元，不如分析師預期的411.9億歐元。

雷諾同日公布，今年上半年營收年跌34％至184.3億歐元。上半年淨損72.9億歐元，遠遜於去年同期的淨利9.7億歐元。此數據不如分析師預期的淨損44.9億歐元，更是2009金融危機高峰時期虧損金額逾兩倍。

雷諾上半年業績慘淡，原因除了疫情帶來營業挑戰、上半年現金部位減少63.4億歐元外，更受到結盟企業日產（Nissan）汽車拖累。日產去年實施企業重組計劃並減記資產價值，連帶導致雷諾虧損48.2億歐元。雷諾持有日產約43.4％股權。

(工商 )