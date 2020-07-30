解放軍轟-6系列已開發出至第13種改良型轟-6J，它使用更新的技術與裝備，是第一種可以透過加油後在整個南海巡航的長程轟炸機。（圖／網路）

大陸罕見地高調宣布在南海演習，並推出轟-6G與轟-6J兩款長程轟炸機參演，其中轟-6J是首次公開參演的新式轟炸機，此一動作旨在警告美方切勿妄圖在南海挑起軍事衝突。轟-6J具有長航程、大載荷與超視距攻擊能力，其配備的超音速反艦導彈確實是美方艦隊的重大威脅，只是若川普執意以挑動軍事衝突來為自己助選，北京的真正難題絕非武器優劣，而是如何運用外交手段控管危機。

這次解放軍難得地高調宣傳南海軍事演習，其針對性非常明顯。尤其是服役已有一年多的新式轟-6J首次公布參與演習的訊息特別值得注意。這款轟-6的改進型長程轟炸機是改良自俄製Tu-16轟炸機，由西安飛機工業集團製造，目前已發展出13款改進型，主要擔任戰術戰略轟炸、偵察、反艦、巡邏監視等任務。

本次參演的其中一型轟-6J較先前用於遶行台灣的轟-6K更新也更先進，據信是2018年開始交付解放軍空軍，最早的4架部署在廣西，但一直到2019年才在軍事任務中出現。轟-6J航程可達3500公里，作戰半徑較轟-6G增加近5成，經空中加油後航程可達8000公里，幾乎可以巡航整個南海海域，大陸專家認為它是實際控制南海最重要的軍事裝備之一。

轟-6J航程增加來自於較新的複合材料機身及裝備，以及新型的D-30-KP2發動機，航空電子設備大幅更新，可能還配備長程搜索雷達和光電瞄準電子莢艙。

轟-6J機翼掛載鷹擊-12長程超音速反艦導彈，其射程可達400公里，據稱最多可於機翼掛載6枚，機腹內置1枚。（圖／@鼎盛軍事）

轟-6J不只航程長，載彈量更大了許多，機翼外掛點增加到8個，機艏下方也增加了敵我識別天線。配備的導彈包括鷹擊-83K、鷹擊-62、鷹擊-63、鷹擊-12反艦導彈，可進行超視距對海、對地攻擊。其中鷹擊-12射程可達400公里，最高速達3馬赫，還能夠在擊中目標之前進行空中機動，被認為是大陸目前庫存中最有效的反艦飛彈之一。

雖然南海島礁已傳出部署鷹擊系列的陸基反艦導彈，但陸基導彈基地容易被敵方鎖定位置，在開戰之初就遭破壞，因此能發射反艦導彈的長程轟炸機就顯得更加重要。不過解放軍幾乎沒有長程轟炸機的實戰經驗，這種需要戰鬥機護航與海面電子協同作戰的難度很高，實際對陣時恐難佔到什麼便宜，但威嚇動作不能不做，真衝突起來也只是提高美方挑釁的代價而已。

轟-6G、轟-6J在南海進行高強度演習目的很明顯，即警告美國勿在南海地區挑動軍事衝突。而美方若真有動作，目的也是為國內政治的宣傳作用，並非要長期佔領島礁，因此可能會侷限於最小規模的衝突。如果衝突真的擴大到共軍用長程轟炸機大量轟炸美方艦隊，那就幾乎整個亞洲都會被捲入戰爭，到時就不是誰勝誰敗的問題，而是一場讓所有國家都輸的災難了。

(中時新聞網)