歐洲南方天文台(ESO)的超大望遠鏡（Very Large Telescope ,VLT，位在智利阿他瑪沙漠），首次拍攝了另一個太陽系，這絕對是天文觀測的一大進展。拍攝到的星系，是一個年輕的太陽，以及它週邊的2顆巨大氣體行星，這個發現可以幫助天文學家了解太陽系的演化過程，行星是如何圍繞在太陽周邊形成的。

ESO在幾星期前，成功解析出距我們約300光年外的TYC 8998-760-1恆星，它的年紀很輕，形成至今僅有1700萬年，屬於與太陽相同的G型黃色恆星，不過TYC 8998-760-1是G型恆星的底階，表面溫度為4783K，太陽是5800K。

荷蘭萊頓大學(Universiteit Leiden)的博士生亞歷山大‧博翰（Alexander Bohn）說：「 這個恆是與我們的太陽系非常相似的環境，但處於其演化的更早階段。」

同樣是荷蘭萊頓大學的馬修‧肯沃西副教授(Matthew Kenworthy)解釋這個觀測發現的重要性，他說：「 儘管天文學家已經利用間接檢測法，在我們的銀河系中鑑定出成千上萬個系外行星，但是很少能夠被望遠鏡直接拍攝到，因為恒星太遙遠，而且恆星又太明亮了，就像是我們在遙遠的地方看燈塔，很難看到燈光旁的小飛蟲。」

肯沃西副教授 繼續解釋：「即使我們用掩星法與潮汐引力法，可以觀測系外行星的質量，但我們頂多只能知道它的軌道大略位置，這樣的線索仍然很少，如果我們能直接觀察，那麼就容易搜索到維持生命的行星環境。」

超大望遠鏡是4個口徑8.2公尺望遠鏡的組合，可解析出更好的天文影像。(圖/ESO)

早在2004年，超大望遠鏡成功觀測到棕矮星，這是一種「失敗的恆星」，它比木星來的大，質量介於木星的10至80倍，卻不到觸發核融合反應的尺寸。超大望遠鏡看到如此暗淡的天體，是天文觀測技術的重要進展，因此下一步就是試圖觀測系外行星。

比利時魯汶大學的博士後研究員瑪丹琳娜‧雷吉亞尼（Maddalena Reggiani）說：「我們的團隊挑選較暗的恆星來觀測，終於拍攝到兩個巨大氣體行星第一個圖像，它們正在運行著年輕的太陽。」

View of the orbit of two exoplanets around TYC 8998-760-1

兩個氣體行星位在較遠的運行軌道，一個大約是160個天文單位，另一個是320個天文單位，相比之下，木星離太陽的距離是5天文單位，而土星是10天文單位，可見得它的的軌道真得很遠 ，這正是它們比較好觀測的原因之一。

研究小組還發現，這兩個氣體行星相當巨大，一個是木星質量的14倍，另一個是木星質量的6倍。

能夠發現這組系外行星，得益於巨大望遠鏡的SPHERE儀器，SPHERE是一種類似日冕儀的裝置，能夠阻擋了來自恆星的亮光，從而分析恆星旁邊更暗淡的行星。

雖然較老的行星（例如我們太陽系中的行星）因為溫度太低，而無法使用此技術找到，但是較年輕的行星系統，由於溫度處在更熱的時代，因此在紅外線之下，能夠變得明顯。研究團隊花了一年的時間長期追踪拍攝，甚至追溯到2017年的舊數據，使得研究團隊確認這兩個星點，是恆星旁邊的行星。

博翰總結說：「我們相信這個恆星還有其他的行星存在， 未來更新進的天文儀器（例如ELT上的儀器）將有可能探測到周圍更多的低質量行星，可以為我們理解多行星系統的運作，也能對我們的自身的太陽系研究，具有很大的參考價值。」

(中時新聞網)