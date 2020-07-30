前總統李登輝今晚辭世，享壽98。研究史學的國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文，敘述7月30日去世的歷史名人、發生的歷史大事，以及李登輝與各政黨的關係；他評價李登輝一生複雜，但享盡榮華富貴，福祿壽都有了，別人只能羨慕不已。

蔡正元以「7月30日，李登輝死了」為題發文說，歷史上7月30日去世的名人不少，包括公元334年東晉大臣陶侃、1898年德國首相俾斯麥、1912年明治天皇等；也發生很多大事，包括1907年蘇聯共產黨成立、1972年馬王堆女乾屍出土等。

他說，李登輝一輩子參加過中國共產黨、中國國民黨；雖然沒有正式當幹部，但也是這些黨的重要人士，包括台灣團結聯盟、民主進步黨、台灣黑金黨派等。

蔡正元說，李登輝死了，有人會普天同慶，有人會鬼哭神號，有人會事不關己，但至少台灣納稅人從此可以少花一筆長照錢，可見李登輝一生有多複雜。

他也指出但李登輝從20幾歲開始上血書給日本人要當日本兵，到當上台灣最高領導人，享盡榮華富貴，福祿壽都有了，別人只能羨慕不已。

(中時 )