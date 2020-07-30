淡海輕軌綠山線通車屆滿1周年半，年底藍海線即將通車，可直達漁人碼頭。新北捷運公司在營運路線擴展前夕，28日會同新北市政府交通局、捷運工程局以及警察局舉辦多重災難模擬演練，過程順利圓滿。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，藍海線通車在即，屆時將會新增V26漁人碼頭站、V27沙崙站、V28台北海洋大學等站，延伸由紅樹林至淡海新市鎮之路網。

吳國濟強調，演練內容針對相關人員應變調度能力、列車復軌、旅客疏散以及與警消單位聯繫等緊急處置外，針對事故影響列車正常運行，也加強線上人員熟悉降級運轉、緊急事故通報程序及安全注意事項。

吳國濟指出，淡海輕軌綠山線通車一年半以來，因部分路段與地面交通完全混合的特性，針對輕軌列車司機員律定相關防禦駕駛機制，並進行考核評比。同時在輕軌沿線相關路口也設有監視器，會針對違規人、車進行舉發，以維持淡海輕軌營運安全的最高標準。

(中時 )