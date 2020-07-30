李眉蓁論文抄襲風波引爆國民黨危機，挺綠的「焦糖哥哥」陳嘉行也以中山大學學生身分開酸，卻因自己入學資格與過程反遭質疑「走後門」，一向為陳嘉行護航不遺餘力的臉書粉專《麵攤大叔》本尊也遭起底，氣得陳嘉行在臉書嗆告，卻遭網友翻出陳嘉行上個月初也在臉書公布私訊罵他的網友臉書頁面，直呼「不愧雙標仔」。

焦糖哥哥心疼好友，揚言提告分享起底文的網友，卻遭抓包自己上個月在粉專公審韓粉，將對方臉書頁面、姓名全貼出 (圖／翻攝自焦糖哥哥臉書)

陳嘉行心疼友人遭起底，在私人臉書痛罵對方「低能兒、白癡」，更在粉專揚言提告分享該篇起底文的網友違反個資法：「那些人認為查得到的個資為什麼不能公布？我不曉得這種說法法官與檢察官會不會採信，希望那些分享的酸民有準備好律師」，卻反遭PTT鄉民挖出今年6月初舊文，指出陳嘉行也在自己粉專公布網友臉書頁面，利用粉絲公審人。

今年6月3日，陳嘉行在粉專PO出遭韓粉私訊痛罵的對話紀錄，除了對話外，陳嘉行還將對方的臉書頁面、名字與資訊全部無碼貼上，大酸「好久沒收到韓粉投稿了，算你有勇氣用真帳號，獎勵你的勇氣不收業配費，讓你登上我的粉專給大家洗洗眼睛」。

陳嘉行一句「那些人認為查得到的個資為什麼不能公布」，有PTT鄉民在八卦版PO文反嗆「這要問你啊。在自己粉專把別人『查得到的個資』公布的這麼爽，放任支持者嘲諷，怎麼換麵攤大叔就要嗆告，這不是雙標，什麼是雙標」。網友也紛紛留言：「抓到了! 雙標仔」、「學店正常素質」、「高職洗學歷不意外」、「只准酸人不准被酸，綠粉意外嗎」、「時空背景不同啦，你不懂」、「人家高職畢業，別這樣」、「側翼至少也找點有料的」、「焦糖哥哥真的很擅長打臉自己呢」、「這人已經完全不顧人設了」、「可憐哪」。

稱自己正在教陳嘉行英文、不賣麵的「麵攤大叔」本尊遭起底為政大新聞系校友，大頭貼還放上與陳嘉行的合照，未料遭到「柯南」網友抽絲剝繭起底，嚇得該校友趕緊將帳號設為隱私並更換大頭貼，更透露自己因此2天睡不著，去看身心科。而該起底網友則大酸「法拉盛爸爸住台北，麵攤大叔不賣麵，什麼無頭帳號都可以當網紅台灣人真好騙」，消息傳至PTT八卦版後引發鄉民熱議。

(中時新聞網)