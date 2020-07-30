中央流行疫情指揮中心上周宣布開放國際醫療，各界擔心外國人將病毒帶入台灣。指揮官陳時中表示，來台的病人需有醫療的必要性、延續性，醫院提出申請後也會審查防疫措施，且來台頭、尾都會採檢，陰性才能接受治療，產生防疫破口的可能性非常非常低。但宅神朱學恒今日在直播中表示，政府敢做出這個決定，真的很勇敢。

朱學恒指出，這個「國際醫療」的開放，基本上絕對不是衛福部自己提出來的，他認為一定是一個比衛福部更高的單位治理單位決定對國際發布的「避難宣言」，因為這次的國際醫療僅有7個人申請，這個數量比「小明」還少，所以這絕對不是一個有商機、有規劃的政策，而是在國際間都不開放我們的這個當下，我們決定反過來開放，讓世界知道「我們的防疫做得多好！」

但這個政策有多危險？宅神指出，台灣目前的低確診率是建立在「低篩檢」上面的，更何況目前台灣人已經開始習慣不戴口罩、警戒心已經降低了，在這個狀況下丟進7個不確定的因子，有多危險？不要說每個人都精準監控就好，因為沒有人知道這到底多難！看看磐石艦的病例現在都還沒找出源頭，就可知一二。

在民眾對於病毒防疫已經鬆懈、醫護人員的資源已經透支、邊境管理尚未建構完全的當下，要開放「國際醫療」，朱學恒表示這個實在是非常不樂觀！

(中時新聞網)