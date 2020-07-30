每年邁入7月，許多學生開心放暑假，不過也有許多畢業生卻忙著投履歷安排面試，除了找工作外，更希望不要去到「地雷公司」。近日有網友在網上詢問「如何判斷好公司的方法」？一名內行詳細解說如何辨識好公司，還透露公司「廁所、會議室」竟也都藏著玄機。

一位在求職的網友在PTT發問，有什麼方式能判定面試公司是否為「好公司」的方法？而一位經驗豐富的網友則分享他對好公司的定義是「表裡一致」，認為這樣的公司才會有一定的水準，同時也考驗了公司總經理的治理風格。

除了公司資訊透明度調查外，該網友更對公司每個細節都認真考究，其中更提出「廁所理論」，表示去公司面試時一定要記得借用廁所，觀察廁所環境是否有請專業清潔人員打掃。若沒有，可能就是由公司內員工負責，當然少不了菜鳥負責的命運。

另外，公司有沒有專門的會議室桌椅、投影幕、燈光設備也很重要，該網友指出，若公司只有泡茶用的茶几，那麼該公司老闆多半習慣泡茶「喬事情」解決，而不是去分析原因找答案，這種公司一定沉淪。

這名網友解釋，不是從廁所看是不是好公司，而是從廁所可以觀察該公司有無「表裡一致」。表示他會看所有沒有衛生紙（有公司怕員工把衛生紙帶回家）、有沒有外語告示，代表來自於哪些國家的外籍同仁、廁所周圍掃具櫃&茶水間，擺放有沒有整齊。以工廠來說，「若廁所髒亂，產線一定更慘。」

(中時新聞網)