近年暑假掀起「打工換宿」潮，連剛大學畢業的洪慧芯（右）、盛琬怡（左）也趁機抓住自由的尾巴到車城民宿體驗，她們形容，這份工作無酬勞但賺到社會經驗與自我成長。（謝佳潾攝）

近年暑假掀起「小幫手」旋風，不少學生為深入當地生活及交朋友，紛紛跑到旅遊勝地搶打工換宿，連剛大學畢業的洪慧芯、盛琬怡也趁機抓住自由的尾巴到車城民宿體驗，她們形容，這份工作無酬勞但賺到社會經驗與自我成長。

洪慧芯是新北人、盛琬怡是桃園人，2人是大學同學，洪在盛的邀約下，踏上第3次打工換宿的旅程。洪說，她大一時打工換宿剛興起，當時只覺得好玩想嘗試，沒想到一試就上癮，她曾去過台東2周、小琉球1個多月，而這次車城是待1個月，下月將到綠島。

「打工換宿就是踩點！」洪說，到民宿當小幫手雖然沒錢賺，但收穫卻是錢換不來的，看似從事簡單的房務工作，其實背後的生活體驗精采無比，與其他小幫手或在地人交朋友，是件很有趣的事，而且可以省下食宿費玩景點非常划算。

她形容，「打工換宿就是工作輕鬆但又很充實」，所以她願意陪好友再體驗一次。不過，她笑說，現在申請打工換宿愈趨困難，尤其是離島更難錄取，她們投了近20封的履歷才成功。

相較之下，盛是首次體驗，她說，聽朋友分享打工換宿的經驗，覺得有趣但需要勇氣，加上有點想逃避進入社會，所以才等到畢業後才決定衝一波，而今她終於了解到，面對人群並不可怕，「工作與玩樂也能搭配得很好」。

她說，打工換宿讓她累積不少社會經驗、成長許多，她不再像學生時期害羞內向，變得更有自信。對此，洪興奮地說：「我要把打工換宿寫進求職履歷中！」她開心道，打工換宿不僅讓她玩遍景點，更增加視野，幫她的生活履歷大加分。

楊姓民宿老闆指出，打工換宿對雙方來說，是既期待又怕受傷害，學生可能怕被剝削，業者則擔憂對方只想玩不工作，不過「磁場對了就很好玩」，學生從中累積社會經驗、業者換個角度學習年輕人新知，大家互利互惠一起成長。

(中時 )