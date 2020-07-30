前行政院長張善政今 (30)日晚間指出，他對國民黨的未來感到憂心，因為目前的國民黨對年輕人沒有吸引力，且有很多的傳統風氣需要改進，包括大佬文化等，而且過去沒有系統性地培養年輕人，導致今日的局面，未來將面臨很多挑戰；張善政也讚許羅智強是黨內既年輕又有戰鬥力，國民黨需要更多更多的「羅智強」。

張善政雖是無黨籍，不過2020大選接受國民黨推薦，與韓國瑜搭檔參選正副總統。他在本月21日就擔任革實院工商建研會的講師，今晚又在國民黨中央黨部參加革實院舉辦青年座談會，用戴鋼盔衝第一線、政務官必需鉅細靡遺、要有同理心、從危難中找尋政績的機會，分享他從政後得出的感想。

張善政說，當初進入公職是劉兆玄推薦給時任總統馬英九，短短幾年間擔任過政委、部長、副院長、院長等；其中會到國科會，是因為從來沒有擔任過行政主管，想要接受不同的考驗，開設一個國家級的資料中心。從官員到做生意，張善政冶提攜台下年輕學員，到了業界便要放下了身段，放下學術光環展現出企業專業能力。

座談會後學員討論熱烈，提出很多問題包括對於政府目前宣傳的看法、振興三倍券、資安議題等，張善政也逐一回答。

張善政認為振興三倍券的問題在於政策的高度不夠，且電腦網路的基礎建設沒有做好，三倍券是世界上最複雜，且給的錢最少，張善政指出，人多就當機，是台灣永遠學不會的課程；張善政用自身舉例，認為三倍券頂多達到替代的作用，對於能否增加消費感到疑慮。

對於韓國瑜的評價，張善政認為韓國瑜的優點在於為人和善，且願意授權，在選舉期間對於國政顧問團的建議很願意採納，但缺點在於離開政壇太久，對於政策的熟悉度不夠，且時常發言過於有挑戰性，常常提出一些海闊天空的政策，包括愛情產業鏈，賽車場等等。

政府對於政策做宣傳，張善政認為這是必要的，本身無可厚非；張善政提到，當年裁撤新聞局，導致政府少了一個宣傳的重要單位，現在政府的宣傳有點走火入魔，這就是裁撤新聞局的後遺症。

關於資安的方面，張善政批蔡英文是只會做秀不會做事的政府；他認為，目前資安的情況是每況愈下，甚至遠比馬英九時代更嚴重。

(中時 )