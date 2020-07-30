前總統李登輝於今天晚間7時24分辭世，享耆壽98歲。前總統陳水扁感慨，當初如果李登輝不要那麼早辭國民黨主席，第一次政黨輪替後的政局會更穩定。

阿扁在臉書「新勇哥物語」貼文表示，李前總統曾跟他說過，2000年總統大選後，他本來打算在9月才辭去國民黨主席職務，但看到國民黨內部的亂象，他再當黨主席也沒意思了。如果李前總統不要那麼早辭去國民黨主席，以他的民主氣度，對第一次政黨輪替後的政局穩定，將會做出更大的貢獻。

阿扁回憶2018年1月15日，是李前總統農曆與國曆同天的96歲大壽。為了趕在李的生前政治和解，一笑泯恩仇，他專程前往翠山莊，親向心目中的「台灣民主之父」恭祝萬壽無疆。只是沒想到2年半前的祝壽之行，卻成為前後任台灣總統最後一次的見面。李前總統揮淚看著拄杖的他背影離去，讓阿扁不禁想起2000年5月20日完成首度政權移交後，阿扁親送李前總統離去時的巨人背影，那是台灣精神、台灣文化、台灣歷史的縮影。

阿扁感嘆，如今再也看不到台灣這艘民主之船「老船長」李前總統的背影了。這是台灣從威權走向民主運動的重大損失。李前總統曾在總統官邸期許他說，「你要好好做，不是做4年，而是要努力做8年」。或許這也是李前總統願意帶領228牽手護台灣的原由之一，阿扁心存感激。

阿扁最後表示，請李前總統夫人曾文惠和全體家人節哀保重，李前總統在天之靈安息！

網友留言說，「台灣股市最活絡的年代，就是李執政時的年代，至少他把過去屬於權貴的股市交易，變得人人皆可參與。」

(中時新聞網)