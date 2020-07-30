曾拿下金音創作獎的爵士樂手徐崇育，有個音樂家外公洪金龍，但決定走音樂的路，卻是在退伍之後才開始。他隻身闖蕩紐約8年，從零開始學習爵士樂，原本就讀財經科系的他，友人笑稱原本要應走華爾街，卻走到孕育爵士樂的52街。

由於自小在高雄成長，徐崇育說，無法經常和住在台中的音樂家外公相見，「雖然一直無法長時間和他相處，但他對音樂的熱愛，到現在還影響著我，他離開後，留下很多總譜，上面有他的筆記，我從中讀到他對音樂的喜愛。」

徐崇育出生於1977年，畢業於紐約大學爵士演奏碩士、紐約市立大學爵士演奏學士和英語教學碩士，主修低音提琴，學習的音樂演奏領域包括古典音樂、爵士樂和拉丁音樂。

徐崇育表示，他小時候曾短暫學習鋼琴，但因年紀太小，無法適應老師的教學方式而放棄，大學期間曾參加搖滾音樂社團，擔任電吉他手和主唱。服兵役期間，有天聽音樂會，原本要到後台找鼓手，巧遇爵士樂大師賽西爾．麥克比，兩人留下聯絡方式，開始一段以手寫信的通信日子，也在大師建議之下，到紐約學爵士樂。

「他帶給我很多觀念，他說，演奏的時候最重要的事情是表達，不是炫技，要讓別人印象深刻，就得真實地表達自己。」徐崇育表示，賽西爾的教學和思考都非常靈活，「他說在課堂上聽他的，但是下了課，回家之後，要反著做。他也常常說，演奏的時候，心裡不要想到他，要表達自己，那才是最重要的事。」

如同電影《進擊的鼓手》裡的場景，紐約的街角，就像是隨時會冒出一組爵士樂手，隨機演奏，徐崇育表示，他在8年在紐約專注學習，不作它想，「爵士樂是一個很豐沛的世界，在一間酒吧裡，隨時都可能走進來一位大師，告訴你什麼是爵士樂。一段大師隨手的演奏，很可能顛覆你原有的認知和想像，而你會非常欣然且謙卑地接受各種可能，記得一輩子。」徐崇育近期演出，將於8月12日、13日，在台北國家戲劇院實驗劇場登場。

(中時 )