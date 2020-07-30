台中市議會民進黨團總召陳世凱說，令人尊敬的李前總統，他是第一個建立台灣意識的總統

也是一個給予後輩政治人物許多啟發的偉大政治家。「我會懷念這位＃永遠的民主先生！謹願李前總統安息，感謝您為台灣做的一切」。

(中時 )