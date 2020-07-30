前總統李登輝去世，對此親民黨祕書長李鴻鈞表示，李登輝高齡去世，對他的評價有褒有貶，何者較多見仁見智，不過畢竟在總統民選等重要的歷史過程上李登輝還是有其定位與功勞，在台灣整個歷史定位上絕對少不了他這一筆，希望以後任何國家元首，都必須參考過往的歷史痕跡。

(中時 )