李鴻鈞：李登輝在總統直選上有功勞 23:322020/07/30 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李鴻鈞(李鴻鈞辦公室提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝去世，對此親民黨祕書長李鴻鈞表示，李登輝高齡去世，對他的評價有褒有貶，何者較多見仁見智，不過畢竟在總統民選等重要的歷史過程上李登輝還是有其定位與功勞，在台灣整個歷史定位上絕對少不了他這一筆，希望以後任何國家元首，都必須參考過往的歷史痕跡。 (中時 ) #李登輝 #歷史 #定位 #李鴻鈞 #總統 也許您會感興趣 政治熱門新聞 為何當年李登輝凍省封殺功臣宋楚瑜？錢復曝內幕 - 政治 李登輝與國民黨仇未解？鄭佩芬先拋「要講真話嗎」終爆秘辛 - 政治 前總統李登輝病逝 享耆壽98歲 - 政治 - 旺報 直播》李前總統大體 今晚11點已移靈懷恩堂冰存 - 政治 阿舅做事做一半？高雄鋪路亂糟糟 網：懷念川伯 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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