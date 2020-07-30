苗栗縣70歲蔡姓老翁，上月在自家農忙時，不慎被芒果樹幹打到胸部，雖多次就醫，胸部悶痛始終未改善，因此轉往部立苗栗醫院求診，經醫師詳細檢查後竟發現蔡翁除了1根肋骨骨折外，右上肺葉還有1公分的小結節，經檢驗確診為惡性腫瘤，幸好發現得早，腫瘤切除後蔡翁恢復良好，幸運撿回一命。

苗栗醫院胸腔外科主任連允昌指出，蔡姓老翁因胸部被樹枝挫傷就醫，透過低劑量電腦斷層詳細檢查後，意外發現右肺葉上的小結節，初步研判屬惡性腫瘤的機率高，但考量結節貼近血管無法事先取樣，加上老翁年紀大，與家屬討論後才決定採行內視鏡手術，並於術中送冷凍切片進行病理檢驗，才確診為惡性腫瘤。

連允昌說，幸好蔡翁的惡性腫瘤發現地早，及早切除，患者術後恢復良好，順利康復出院，且不需要追加化學治療或放射線治療，未來將持續於門診接受追蹤。

連允昌說明，內視鏡手術與傳統手術的差異就是，內視鏡手術的傷口小(約4-5公分)，相對地疼痛也較小，通常術後1周內就能出院；若傳統胸腔手術傷口則約30公分左右，住院也需2到3周才能出院。另外，胸腔外科手術在術後最擔心病人，因害怕疼痛不敢深呼吸、咳痰等動作，導致肺炎發生，而內視鏡手術有傷口小、疼痛減輕特點，可有效降低併發肺炎的風險。

苗栗醫院指出，鑑於肺癌是國人十大癌症死因之首，且肺癌早期症狀不明顯，確診時多已是無法手術的3、4期。連允昌進一步說明，由於肺內大部分是空氣，針對沒有症狀的腫瘤，可善用低劑量電腦斷層進行掃描，就能清楚發現。

他提醒，低劑量電腦斷層掃描可檢測0.2毫米以上的小腫瘤，民眾如有長期抽菸病史、肺癌家族史或者是暴露在石綿瓦環境（礦工、玻璃工、石綿瓦工人等）及45歲以上，建議應每年定期進行檢查，及早發現、及早治療，以免延誤病情。

(中時 )