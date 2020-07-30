前總統李登輝今晚7時24分病逝台北榮民總醫院，享耆壽98歲，前總統陳水扁今晚在臉書po文稱，上回見面是2018年1月15日李登輝的96歲大壽，前往翠山莊祝壽同時也「一笑泯恩仇」，孰料2年半前的祝壽之行卻成最後一面，「如今再也看不到台灣這艘民主之船的『老船長』。」

陳水扁回憶，當時李前總統曾揮淚看著拄著拐杖的自己離開，這個畫面不禁讓自己也回想起2000年520完成首度政權移交時，自己也曾親送李前總統離去時的巨人背影，「那是台灣精神、台灣文化、台灣歷史的縮影。」

陳水扁也說，李登輝曾告訴他，2000年總統大選後，本打算在9月才辭去國民黨主席職務，但看到國民黨內部亂象後，表示自己再做黨主席也沒意思了。陳水扁稱，若是李登輝不要那麼早辭去國民黨主席，「以他的民主氣度，對第一次政黨輪替後的政局穩定，將會做出更大貢獻。」

陳水扁也感謝李登輝曾在總統官邸期許自己，「你要好好做，不是做4年，而是要努力做8年。」並稱或許這也是李登輝願意帶領228牽手護台灣的原由之一，「阿扁心存感激！」

最後，陳水扁也敬佩李登輝對台灣民主鞏固與深化的推動，並敬請李登輝夫人曾文惠及家人節哀保重，同時感嘆如今再也看不到台灣民主之船「老船長」的背影，「這是台灣從威權走向民主運動的重大損失。」

(中時 )