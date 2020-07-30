因喝奶嗆到住院的前總統李登輝，至今已住院174天，但在北榮醫療團隊的搶救下，今天仍然傳出壞消息，台北榮總今晚宣布，李前總統已於7點24分病逝，死因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，享耆壽98歲。

對於李登輝的一生，財信傳媒董事長謝金河指出，有一段時間，李前總統對半導體產業非常狂熱，李登輝告訴謝金河，他認為半導體產業是守護台灣的重要國防產業，他認為「台積電會是最重要的護國神山。」

十幾年前的台積電還沒有今天這麼大的氣候，但李前總統已認定半導體是守護台灣最重要的產業。謝金河指出，有一次李登輝找他到翠山莊去談物聯網(IOT)，李登輝把IOT視為是第四次的產業革命，第一次是蒸氣，第二次是電氣，第三次是電腦，這次是IOT，李認為這是台灣的強項，台灣要用舉國之力來發展。

李先生在政治上的功過，留給後人來評斷，但他愛台灣的心無庸置疑。謝金河指出，李登輝認為，台灣2300萬人應該自己決定自己的命運，這些年，台灣在追求民主化的道路上努力不懈，李先生也是奠基者之一。在謝金河的心目中，李前總統是守護台灣的另一座護國神山！

(中時新聞網)