前總統李登輝30日晚間辭世，夫人曾文惠女士晚間11時20分返回翠山莊。(黃世麒攝)

前總統李登輝30日晚間辭世，夫人曾文惠女士晚間11時20分返回翠山莊。(黃世麒攝)

綜合軍方消息指出，前總統李登輝將安葬於五指山國軍示範公墓，軍方已派員開始整修墓區。據了解，李前總統將葬於公墓的「特勳區」，土葬。李前總統是繼前總統嚴家淦後，第2位國家元首安葬於五指山國軍公墓。

據指出，李前總統生前即對其身後事有所交待，李前總統辦公室主任王燕軍與家屬亦曾前往五指山「特勳區」墓穴實地勘查。據了解，由於李前總統是國家元首，軍方為其準備的「特勳區」墓穴，在第一排與第二排間，比一般墓穴的區位略大些，視野遼闊，以示對國家元首尊崇。

軍方消息指出，這兩天已接到指示，即由相關位單位施工整理李前總統墓。此外，為配合李前總統國葬，五指山環境也將做整理。

五指山公墓「特勳區」，有26個墓穴，包括前行政院長郝柏村、前國防部長蔣仲苓等軍方高階將領均安葬於此。目前已有21位軍政高階將領安葬於此，還有5個墓穴；前參謀總長沈一鳴年初搭乘黑鷹直升機視導不幸殉職，也符合安葬於特勳區，但家屬決定骨灰安放於五指山忠靈殿，所以未葬特勳區。

(中時 )