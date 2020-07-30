前總統李登輝於今晚7時24分因敗血性休克及多重器官衰竭與世長辭，享耆壽98歲。行政院中辦執行長蔡培慧在個人專頁上表示，李前總統是心中最景仰的公共型知識份子、政治思想家。也附上當年2008年蔡培慧與李前總統的合影，深深悼念。

蔡培慧在個人專頁上悼念前總統李登輝表示，李前總統是心中最景仰的公共型知識分子、政治思想家、民主前輩，在台灣民主發展史上，李前總統對台灣的信心與信仰，已為我們後輩樹立最高典範。

(中時 )