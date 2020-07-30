超黨派議員組織「日華議員懇談會」會長、自民黨的前國家公安委員長古屋圭司30日針對前總統李登輝辭世之事，向台灣媒體表示，「李登輝閣下不僅是知日派，還是充滿知性和教養的很棒的領袖。他比日本人更理解日本的精神文化，對台日友好及兩國的信賴關係努力奉獻心力。向歷史上偉大的人物，致上最崇高的敬意。」

《產經新聞》30日晚間針對前總統李登輝辭世之事，採訪了親台議員。參院議員山東昭子表示，「他是很正派，有骨氣的政治家」、「我曾到他台灣的家拜訪，是很有存在感的人，留下了『真正的政治家』之印象。」

台裔參議員、日本立憲民主黨副黨魁蓮舫30日在推特上致哀表示，「由衷、由衷地祈求冥福」。

日本內閣府政務官、自民黨眾議員長尾敬30日在推特上載李登輝訪日時的演講影片，並附上追悼的訊息寫著，「此時說出中國共產黨的真實，還言及值得驕傲的日本人精神。我將牢記他的訊息。請安息。忘不了您。」

NHK30日晚間報導，自民黨前防衛大臣中谷元向日媒表示，「奠定了現在台灣的基礎，確立了與大陸不同的自我認同，直到現在。我認為他是代表時代，偉大的政治家。」

(中時新聞網)