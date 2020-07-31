疫情解封後的國旅熱潮，帶動旅遊商機，多家飯店業者明顯有感。台北老爺酒店8月加碼再推3波住房優惠，包含「歡樂家庭遊」3人尊爵房4000元有找，加99元立馬升等精緻連通房；及「食尚玩樂假期」結合酒店餐飲，除住房送餐券外，壽星享「貼心生日補助」，搭配振興三倍券及安心旅遊補助，旅客可享0元入住。

為避開7月暑假國旅人潮，不少民眾於台北市區或近郊訂星級飯店，享受「一站式」旅遊體驗，台北老爺鎖定家庭親子旅客，推3～4人「純住房優惠」，8月底前住宿尊爵三人房（含加床）只須3633元起；或加價99元，升等精緻連通房，4人入住空間更大；若需訂購早餐，亦提供近4折的優惠，1000元享3人份早餐加價購、1200元享4人份早餐加價購。

此外，台北老爺於8月1日至8月底新推「食尚玩樂假期」—1泊2食「尊爵客房」4888元，或「景隅套房」5888元，雙房型皆贈3000元餐飲抵用券，「景隅套房」加送2張雙層觀光巴士券，可於大台北熱門景點；壽星入住「景隅套房」方案，再享「貼心生日補助」最多折抵1000元並加贈生日蛋糕。

(中時 )