政院：李登輝治喪保留國葬法精神 00:022020/07/31 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院指李前總統喪禮非依國葬法辦理(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝過世，外界關切是否依國葬法處理？行政院發言人丁怡銘表示，不會依國葬法處理，而是保留國葬法的精神。 丁怡銘表示，李登輝過世不會依照國葬法處理，國葬法訂定是民國36年的事情，條文已不合時宜，現在是保留國葬法精神，協助家屬莊嚴隆重處理。 過去前總副總統李元簇喪禮，是由當時的副總統陳建仁主持治喪會議，丁怡銘說，「保留國葬法精神」，大約就是比照同樣的方式處理。 統籌李登輝治喪事宜的總統府已表示，將會由內政部協助處理後事。 (中時 ) #國葬 #處理 #李登輝 #精神 #治喪 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李登輝臨終沒人敢「拔管」曾文惠關鍵一句話 家屬決定了 - 政治 李登輝與國民黨仇未解？鄭佩芬先拋「要講真話嗎」終爆秘辛 - 政治 為何當年李登輝凍省封殺功臣宋楚瑜？錢復曝內幕 - 政治 趙少康爆：李登輝敬酒時看到阿扁的反應 - 政治 陳水扁爆料：李登輝要他千萬不能給副總統看公文！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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