前總統李登輝過世，外界關切是否依國葬法處理？行政院發言人丁怡銘表示，不會依國葬法處理，而是保留國葬法的精神。

丁怡銘表示，李登輝過世不會依照國葬法處理，國葬法訂定是民國36年的事情，條文已不合時宜，現在是保留國葬法精神，協助家屬莊嚴隆重處理。

過去前總副總統李元簇喪禮，是由當時的副總統陳建仁主持治喪會議，丁怡銘說，「保留國葬法精神」，大約就是比照同樣的方式處理。

統籌李登輝治喪事宜的總統府已表示，將會由內政部協助處理後事。

(中時 )