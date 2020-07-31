民進黨立委范雲在臉書上，發文紀念剛過世的李登輝前總統，回憶在1990年3月21日與50多名學生代表進到總統府與李登輝總統會面，感到到他的態度親切，並肯定他推動的國會全面改革，以及推動台灣民主。不過「核四公投領銜人」黃士修發言提醒「這就是監控妳的那位先生」。

原來在7月25日，范雲在臉書上發文「告密者、我和我的監控檔案（上）」，並附上圖卡，稱她在大學的時候被國民黨政府監控的情況。她說「和我有關的檔案，＃超過千件。比較特別的是，我是一九八六年之後，唯一一位有專卷，也就是被 ＃情治系統 以「專案」監控的學生。」

黃士修表示，李登輝故總統是在1987年1月14日以副總統代理總統身份開始執政，而范雲就讀台灣大學時期，正是李登輝當政的開始，所以照范雲所說，她被國民黨嚴格監控的大學生，那麼追本溯源，最後的責任者也就應該李總統。提醒她不能只罵國民黨，而忘記批評國民黨主席與國民黨總統。

黃士修特別做圖「范雲委員妳看到了嗎？監控妳的那位先生走了。話說當年那位先生的核心幕僚正好是妳現在的主子......」

黃士修的貼文也發表在野台，引得政大廖元豪教授回應：他們幾個去總統府是去被李登輝訓話，被李登輝收編的啦。騙人沒活在那時候啊。李登輝一句：「總統能解散國民大會嗎？」他們幾個通通支支吾吾，話都說不出來。」

然後，國會全面改選是李登輝推動的嗎？他能逼老代表退職嗎？真正讓國會全面改選的，是司法院大法官釋字 261號解釋。大法官要求所有的老代表們都必須在「中華民國八十年十二月三十一日以前終止行使職權」，這才讓國會能夠全面改選。在此之前，不管是李登輝或其他政治人物，都逼不了有修憲權的老國大代表。

黃士修也有在范雲的臉書頁面留言，不過沒有看到范雲的回應。

(中時新聞網)