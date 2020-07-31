「合好一起錸」打造多元友善空間，融合各項資源及服務，讓社區一同參與。（莊旻靜攝）

「合好一起錸」日照服務場地寬敞，提供多項設施及運動，延緩高齡者退化症狀，並促進交流。（莊旻靜攝）

新竹縣身心障礙綜合福利中心（同心樓）由錸德文教基金會承接營運、管理，在歷經整修後，昨天正式開幕，衛生福利部長陳時中等人到場參訪，現場也以環保結合身障、樂齡、婦幼、創客及社區居民舊衣改造走秀，重新整頓後的空間除有日間長照中心外，還有餐飲、婦幼、健身房等，多元且融合。

陳時中致詞時說，錸德文教基金會董事長楊慰芬在投入此領域時曾被問「你們懂什麼？」或是「你們想做什麼？」但陳時中說，他其實是想問「你們有什麼？」他認為同心樓如今以「合好一起錸」作為理念，結合不同產業、族群，目標只有「讓社會更好」。

同心樓以「合好一起錸」的社區融合模式營運，提供居民更多元友善的空間。2樓為日間照顧中心，最多照顧50名長輩，設有唱歌空間、運動器材等，更結合科技，讓長輩子女更容易掌握長輩健康。一樓引進社區商場，提供餐飲、花坊、新竹縣在地特色農產品展售，未來也將舉辦親子、職人課程及合好市集活動，邀請商家及身障團體參與。

同心樓原先具有輔具資源中心，未來將進駐，提供輔具評估、租借、歸還等服務，3樓則是規劃設置共享辦公室，提供創客者產品研發空間。新竹縣長楊文科表示，經濟部與錸德基金會合作，打造樂齡健康產業，給予身心障礙者、長者更多照顧，他會持續落實社會福利，「老中青幼通通照顧」。

陳時中與經濟部次長曾文生、衛生福利部社會及家庭署長簡慧娟、經濟部中小企業處長何晉滄、立委林思銘、前縣長邱鏡淳等人均受邀到場，開幕活動由華裔設計師Daniel Wong以環保概念結合身障、樂齡、婦幼、創客及社區居民家中舊衣，重新設計再造後並走秀，融合各種元素與族群。

(中時 )